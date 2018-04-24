FAO: В Азербайджане имеется 305 производителей органических продуктов

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане зарегистрировано 37 тыс. гектаров органических угодий.

Как сообщает Report, об этом сказал международный консультант по органическому сельскому хозяйству Всемирной продовольственной организации (FAO) Уйгун Аксой на семинаре по проекту "Развитие экологически чистого сельского хозяйства в Азербайджане и повышение институциональных навыков".

Кроме того, по его словам, в настоящее время в стране имеется 305 производителей органических продуктов.

По словам главы одной из присутствующих на мероприятии компаний, в Азербайджане число производителей органической продукции равно пяти.