FAO: В 2023 году ожидается второй по величине объем производства пшеницы в истории

Объем валового производства пшеницы в мире в 2023 году, прогнозируемый на уровне 2 млрд 785 млн тонн, может стать вторым по величине объемом производства за всю историю.
Как передает Report, такие данные содержатся в прогнозе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Как поясняют в организации, в Европе прошедшие в апреле в большинстве стран значительные осадки насытили почву влагой, что позволило улучшить виды на урожай пшеницы в 2023 году.
В результате этого прогноз FAO производства по Европейскому союзу был несколько увеличен до 139,5 млн тонн. При этом перспективы производства несколько омрачаются последствиями дефицита осадков в Испании и Португалии.
"В России благодаря равномерному распределению осадков состояние культур в целом хорошее. Объем производства в 2023 году составит около 83 млн тонн, что ниже рекордного показателя 2022 года", - говорится в сообщении организации.
Текущий прогноз FAO производства зерновых в мире на сезон 2022–2023 был увеличен по сравнению с прогнозом прошлого месяца на 7,7 млн тонн. В настоящее время он составляет 2 млрд 785 млн тонн, что все же на 1% ниже уровня прошлого года.
"Повышение показателей производства пшеницы в Казахстане, официальные данные по которому указывают на то, что урожай был выше прогнозировавшегося ранее, впервые в истории привело к увеличению мирового валового производства в мире до отметки выше 800 млн тонн", - отмечает FAO.