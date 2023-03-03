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ФАО реализует проект в селе Агалы

ФАО реализует проект в селе Агалы Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализует проект по повышению знаний и навыков фермеров, переехавших в село Агалы Зангиланского района.
АПК
3 марта 2023 г. 17:52
ФАО реализует проект в селе Агалы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализует проект по повышению знаний и навыков фермеров, переехавших в село Агалы Зангиланского района.

Об этом Report сообщил помощник представителя FAO в Азербайджане Бариз Мехтиев.

"Проект уже утвержден и представлен правительству, и в ближайшее время ожидается начало его реализации. Двухгодичный проект будет осуществляться в рамках Программы технической помощи ФАО совместно с Агентством аграрных услуг Министерства сельского хозяйства Азербайджана. Проект охватит около 300 фермеров. За последние 30 лет сильно развились технологии, используемые в сельском хозяйстве. В рамках проекта предусмотрена демонстрация и внедрение пилотных систем орошения", - отметил Мехтиев.

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Версия на английском языке FAO implementing project in Agali village
Версия на азербайджанском языке FAO Ağalıda layihə icra edəcək

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