FAO: Правовая база в сфере производства органических продуктов в Азербайджане еще полностью не сформирована

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Органические продукты, производимые в Азербайджане, полностью соответствуют международным стандартам и имеют то же качество, что и аналоги за рубежом, а выданные им сертификаты признаются во всем мире.

Об этом заявил Report международный консультант по органическому сельскому хозяйству Всемирной продовольственной организации (FAO) Уйгун Аксой.

Тем не менее, по его словам, правовая база в сфере производства органических продуктов в Азербайджане еще полностью не сформирована: "Пробелы в законодательстве необходимо заполнить. К тому же надо проводить просветительскую работу среди фермеров. В первую очередь, фермер должен знать, что химические добавки прежде всего вредят его личному здоровью".