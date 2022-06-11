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ФАО: Поставки зерна в мире вновь сократятся 

ФАО: Поставки зерна в мире вновь сократятся  В следующем году поставки пшеницы в мире вновь сократятся.
АПК
11 июня 2022 г. 12:54
ФАО: Поставки зерна в мире вновь сократятся 

В следующем году поставки пшеницы в мире вновь сократятся.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, поставки пострадали из-за войны России с Украиной: "Эти страны являются крупнейшими производителями зерна в мире. В Украине из-за войны фермеры не могут выходить на поля, некоторые дороги разрушены, 8 млн человек являются перемещенными лицами, 4 млн человек покинули страну.

Скорее всего, 20-30% земель в мире, которые засеивались ранее, не смогут быть засеяны в этом году. Сравнивая спрос 2021-2022 годов и запасы 2022 года, мы видим, что в запасах зерна 2022 года изменений не будет".

Она считает, что из-за войны, роста тарифов, а также изменения условий торговли спрос на зерно в мире снизился: "Но если ориентироваться на показатели сбора и поставок пшеницы в этом году, на спрос в 2023 году, уровень использования на складах упадет примерно на 0,5%. То есть, поставки пшеницы в следующем году сократятся. Тем не менее, ситуация с запасами зерна лучше, чем в 2007-2008 годах. От этого продовольственного кризиса и снижения производства зерна, а также роста цен пострадают страны-импортеры цельного зерна, а также производители и потребители в Украине. Во всех странах представители уязвимых слоев населения будут страдать от инфляции".

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Версия на английском языке FAO: Global grain supplies to decline again
Версия на азербайджанском языке FAO: "Dünyada taxıl tədarükü bir az daha daralacaq"

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