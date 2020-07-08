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ФАО поможет Азербайджану увеличить количество и улучшить качество производимого фундука

ФАО поможет Азербайджану увеличить количество и улучшить качество производимого фундука Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире
АПК
8 июля 2020 г. 11:30
ФАО поможет Азербайджану увеличить количество и улучшить качество производимого фундука

Азербайджан входит в пятерку крупнейших производителей фундука в мире. В последние годы правительство оказывало значительную поддержку мелким фермерам в форме различных льгот и субсидий. Однако возможности увеличить количество и улучшить качество собираемых лесных орехов еще не исчерпаны.   

Как сообщает Report cо ссылкой на центр новстей ООН, так считают в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая инициировала проект "HAZER", направленный на обеспечение развития сектора производства фундука в Азербайджане. Этот проект поможет местным фермерам и будет способствовать диверсификации экономики страны.

В рамках проекта будут приняты меры по обучению мелких фермеров новым навыкам ведения сельского хозяйства с помощью адаптированных технологий и механизации, что позволит повысить качество производимых орехов. При этом особое внимание будет уделяться снижению риска загрязнения афлатоксинами. (Афлатоксины – ядовитые вещества, которые вырабатываются некоторыми видами плесневых грибов, естественным образом встречающихся во всех регионах мира. Эти плесневые грибы могут поражать продовольственные культуры- прим. редакции).

"Я хотела бы подчеркнуть важность работы с различными партнерами в секторе производства лесных орехов, включая мелких и средних фермеров, и обеспечение их участия в течение всего периода реализации проекта с целью достижения устойчивости развития отрасли фундука", - сказала инженер ФАО по сельскому хозяйству Майлинг Флорес Рохас.

Технические знания ФАО в области производства и защиты сельскохозяйственных культур, сохранения генетических ресурсов, механизации, картографирования с использованием дистанционного зондирования, биоэнергетики, мониторинга и оценки - все это играет важную роль в обеспечении устойчивого развития данной отрасли.

"«Цель состоит в том, чтобы повысить производительность и качество фундука, а также увеличить доходы фермеров, расширить возможности для бизнеса, обеспечить социальную справедливость и защиту окружающей среды", - сказал Фентон Бид, старший специалист ФАО по сельскому хозяйству. "Успех проекта будет зависеть от активного сотрудничества между техническими, правительственными учреждениями и частным сектором".

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