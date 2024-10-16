О нас

ФАО подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами

ФАО подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами.
АПК
16 октября 2024 г. 13:22
ФАО подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель руководителя ФАО по Азербайджану Бариз Мехдиев на конференции "Вода и гендерное равенство", в Баку.

"Мы сотрудничаем с Гянджинским аграрным университетом, 24 октября будет подписан Меморандум о взаимопонимании. Также планируется подписание аналогичного меморандума с Университетом ADA ", - сказал он.

По его словам, в сфере сельского хозяйства отмечается дефицит женских кадров, что связано с разными причинами, в том числе с менталитетом: "Кроме того, слабо развита сфера консультационных услуг в сельском хозяйстве. В связи с этим у нас реализуются различные проекты. К примеру, разработана и представлена в Министерство сельского хозяйства стратегия по совершенствованию консультационных услуг".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FAO iki Azərbaycan universiteti ilə Anlaşma Memorandumu imzalayacaq

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi