ФАО подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подпишет Меморандум о взаимопонимании с двумя азербайджанскими университетами.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель руководителя ФАО по Азербайджану Бариз Мехдиев на конференции "Вода и гендерное равенство", в Баку.

"Мы сотрудничаем с Гянджинским аграрным университетом, 24 октября будет подписан Меморандум о взаимопонимании. Также планируется подписание аналогичного меморандума с Университетом ADA ", - сказал он.

По его словам, в сфере сельского хозяйства отмечается дефицит женских кадров, что связано с разными причинами, в том числе с менталитетом: "Кроме того, слабо развита сфера консультационных услуг в сельском хозяйстве. В связи с этим у нас реализуются различные проекты. К примеру, разработана и представлена в Министерство сельского хозяйства стратегия по совершенствованию консультационных услуг".