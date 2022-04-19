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ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году

ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году В рамках проекта по сохранению биоразнообразия в лесах Азербайджана и более эффективного управления национальными парками Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в качестве пилотного проекта поддержит восстановление заповедника Баси
АПК
19 апреля 2022 г. 17:18
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году

В рамках проекта по сохранению биоразнообразия в лесах Азербайджана и более эффективного управления национальными парками Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в качестве пилотного проекта поддержит восстановление заповедника Баситчай в Зангиланском районе в 2023 году.

Об этом Report сообщила глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, запрос на восстановление заповедника Баситчай в Зангилане поступил от Министерства экологии и природных ресурсов: "В рамках проектов по сохранению биоразнообразия в лесах и улучшению управления национальными парками наряду с Гирканским и Ширванским заповедниками в качестве пилотного проекта будет принят Баситчайский заповедник. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом. Как только правительство подпишет программу, мы начнем готовить весь пакет документов и приступим к работам в 2023 году. Проект, бюджет которого составляет 2,8 млн долларов США, рассчитан до 2026 года".

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Версия на азербайджанском языке FAO-nun Zəngilandakı qoruğun bərpasına dəstək verəcəyi tarix açıqlanıb

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