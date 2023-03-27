ФАО поддержит кооперацию в аграрной сфере Азербайджана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) планирует реализовать проект по поддержке кооперативов в Азербайджане.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) планирует реализовать проект по поддержке кооперативов в Азербайджане.

Об этом сообщил Report помощник представителя ФАО в Азербайджане Бариз Мехдиев.

По его словам, этот проект будет реализован в рамках программы технической помощи ФАО: “Кооперация в аграрной сфере поддерживается правительством. В рамках нашего проекта увеличится доступ кооперативов к таким инструментам, как инвестиции, выход на рынок, приобретение средств производства. Со стороны государства планируется внедрение новых механизмов поддержки кооперативов. Кооперативы смогут использовать эти механизмы для получения субсидий, более удобного выхода к финансовым учреждениям”.

B.Мехдиев считает, что кооперация также может предотвратить потери воды за счет установки систем пивотного орошения в сельскохозяйственных районах.