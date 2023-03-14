ФАО начинает проект по достижению нейтрального баланса деградации земель в Азербайджане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начнет реализацию проекта по нейтральности деградации земель в Азербайджане во втором квартале этого года и окажет поддержку правительству в этом вопросе.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начнет реализацию проекта по достижению нейтрального баланса деградации земель в Азербайджане во втором квартале этого года и окажет поддержку правительству в этом вопросе.

Как сообщает Report, об этом на заседании совместного комитета по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы“(ПРООН) заявил помощник представителя ФАО в Азербайджане Бариз Мехтиев.

"Что касается приоритетов на следующий год, то планируется продолжить работу по внедрению более эффективных практик и технологий в области изменения климата", - отметил он.