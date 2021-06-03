FAO: Мировые цены на продовольствие в мае выросли до рекорда с 2011 года

Увеличение индекса связано со скачком цен на масло, сахар и зерновые, а также ростом цен на мясную и молочную продукцию

Индекс цен на продовольственные товары в мае вырос на 4,8% по сравнению с апрелем, до 127,1 пункта, индикатор растет уже двенадцатый месяц подряд и достиг максимума с сентября 2011 года.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Увеличение индекса связано со скачком цен на масло, сахар и зерновые, а также ростом цен на мясную и молочную продукцию. Так, индекс цен на растительное масло поднялся на 7,8% к апрелю, или на 12,7 пункта, до 174,7 пункта. Индекс растет также на протяжении года. Такая динамика связана с ростом цен на пальмовое, соевое и рапсовое масло.

Индекс цен на сахар в мае составил 106,7 пункта (рост на 6,8 пункта, или на 6,8%), рекордные с марта 2017 года. Динамика связана с задержками в уборке урожая и обеспокоенностью из-за низкого урожая в Бразилии в связи с затянувшейся засухой. Повлияло на индекс также удорожание нефти и укрепление бразильского реала, сообщила FAO.

Индекс цен на зерновые в мае вырос на 7,6 пункта, или на 6%, до 133,1 пункта, причем сильнее всего подорожала кукуруза. "Снижение прогнозов производства в Бразилии стало дополнительным фактором роста цен на фоне и без того ограниченного предложения на мировых рынках в условиях стабильно высокого спроса", — поясняется в сообщении. Подорожали также ячмень и сорго, отмечается в релизе.

Индекс цен FAO на мясную продукцию в мае поднялся на 2,3 пункта, или на 2,2%, до 105 пунктов, что стало восьмым месяцем роста подряд. Все виды мяса подорожали в основном из-за увеличения импортных закупок со стороны Восточной Азии, в основном из Китая, объясняет FAO. Другим фактором роста при этом служит снижение предложения в мире.

Индекс цен на молочную продукцию в мае вырос на 1,7 пункта, или на 1,5%, до 120,8 пункта, показатель растет также год. Сильнее всего подорожало сухое обезжиренное молоко, стоимость цельного сухого молока также выросла из-за больших импортных закупок, особенно Китаем, говорится в релизе. Организация также отмечает рост цен на сыр из-за снижения предложения ЕС, но снижение цен на сливочное масло в связи с ростом экспорта из Новой Зеландии.