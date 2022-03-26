FAO: Мировые цены на продовольствие могут повыситься до 22%

Глобальный дефицит предложения, возникающий из-за конфликта между Россией и Украиной, может привести к росту мировых цен на продовольствие и корма на 8-22% по сравнению с их уже повышенными базовыми уровнями.

Глобальный дефицит предложения, возникающий из-за конфликта между Россией и Украиной, может привести к росту мировых цен на продовольствие и корма на 8-22% по сравнению с их уже повышенными базовыми уровнями.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

FAO прогнозирует негативные последствия для мирового продовольственного рынка из-за войны между РФ и Украиной, которые являются крупными производителями и экспортерами сельхозсырья и продовольствия.

"Расчеты FAO, оценивающие потенциальные последствия внезапного и резкого сокращения экспорта зерна и семян подсолнечника двумя странами, показывают, что эти недостатки могут быть лишь частично компенсированы альтернативными источниками в течение 2022/2023 сельхозсезона, - говорится в сообщении организации. - Способность многих стран-экспортеров наращивать объем производства и поставки могут быть ограничены высокими производственными и входными затратами".

Аналитики FAO считают, что "значительный дефицит предложения на мировом рынке зерна и подсолнечника" может сохраниться и после 2022/2023 сельхозсезона в случае, "если конфликт сохранит цены на сырую нефть на высоком уровне и продлит сокращение доли двух стран в мировом экспорте". Это произойдет даже в том случае, если альтернативные страны-производители расширят свое производство в ответ на более высокие цены на продукцию.

Комментируя логистические риски, FAO отмечает, что в Украине существуют опасения повреждения инфраструктуры внутреннего транспорта и морских портов, а также инфраструктуры хранения и переработки. "В более общем плане существуют опасения в отношении увеличения страховых премий для судов, предназначенных для стоянки в Черноморском регионе, поскольку это приведет к высоким расходам на морские перевозки и, соответственно, росту затрат импортеров на продовольствие, поставляемое из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Как прогнозируют эксперты, из-за конфликта от 20% до 30% площадей озимых культур могут остаться в Украине неубранными. Значительная неопределенность связана и с возможностью проведения весенней посевной кампании. В РФ серьезного ущерба посевам озимых не будет, но существует неопределенность в перспективах экспорта из-за введенных санкций. "Любая потеря экспортных рынков может привести к снижению доходов сельхозпроизводителей, что негативно скажется на будущих решениях по посевам", - говорится в сообщении.

"Санкции также могут привести к нарушению импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, в частности пестицидов и семян, от которых страна сильно зависит. Это может привести к сокращению посевных площадей, снижению урожайности и качества. Это также подвергает российский сельскохозяйственный сектор и мировые поставки продовольствия в целом значительным рискам", - констатирует FAO.

По данным FAO, на долю РФ и Украины в период с 2016/2017 по 2020/2021 сельхозсезоны приходилось 19% производства ячменя, 14% - пшеницы, 4% - кукурузы. В масличном комплексе на них приходится более половины производства подсолнечного масла. Доля обеих стран на мировом экспортном рынке этого масла близка к 63%, сообщает FAO.