FAO: Мировые цены на продовольствие достигли рекордных показателей

В марте мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%, достигнув исторического максимума как минимум с 1990 года. Рост связан с продолжающимися боевыми действиями в Украине.

В марте мировые цены на продовольствие выросли на 12,6%, достигнув исторического максимума как минимум с 1990 года. Рост связан с продолжающимися боевыми действиями в Украине.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

"Среднее значения индекса цен FAO на продовольствие в марте составило 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в феврале, когда оно уже достигло самого высокого уровня с момента создания индекса в 1990 году",— сказано в сообщении.

Военная активность в черноморском регионе спровоцировала ряд потрясений на основных рынках зерновых культур и растительных масел. На долю РФ и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы. Аналитики организации также отмечают, что индекс цен на растительное масло вырос на рекордные 23,2% из-за затруднения поставок из Украины, являющейся его ведущим мировым экспортером.