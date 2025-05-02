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ФАО: Инновации в сельском хозяйстве приносят результаты в Азербайджане

ФАО: Инновации в сельском хозяйстве приносят результаты в Азербайджане ФАО: Инновации в сельском хозяйстве приносят результаты в Азербайджане
АПК
2 мая 2025 г. 10:54
ФАО: Инновации в сельском хозяйстве приносят результаты в Азербайджане

Инновационные подходы уже дают ощутимые результаты в сельском хозяйстве Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель регионального директора ФАО по Европе и Центральной Азии Набил Ганги на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

Он отметил, что современное аграрное производство в стране развивается в соответствии с международными стандартами, внедряются устойчивые технологии, а также усиливается продовольственная безопасность.

"Передовые сельскохозяйственные практики применяются в соответствии с международными стандартами, обеспечивая безопасность, устойчивость и экологичность производства продуктов питания. Современные технологии активно внедряются, чтобы повысить продуктивность и эффективность. Расширение устойчивых ирригационных систем также способствует сохранению ресурсов на фоне климатического стресса", - сказал Ганги.

По его словам, различные инициативы Азербайджана в рамках COP29 усилили значимость устойчивого развития и роли инноваций в агросекторе.

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Версия на азербайджанском языке FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiya Azərbaycanda nəticə verir

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