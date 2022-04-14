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ФАО и азербайджанская компания начинают сотрудничество в сфере фундуководства

ФАО и азербайджанская компания начинают сотрудничество в сфере фундуководства Сегодня между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО и ООО "Agrarco" подписано исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства
АПК
14 апреля 2022 г. 11:54
ФАО и азербайджанская компания начинают сотрудничество в сфере фундуководства

Сегодня между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО и ООО "Agrarco" подписано исполнительное соглашение о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в Азербайджане - HAZER".

Как сообщает Report, в рамках проекта предусмотрены мероприятия по выявлению причин, вызывающих афлатоксин при производстве и переработке орехов, внедрению передового опыта в этой области, повышению потенциала фермеров.

Для этого компания-партнер предоставит производителям орехов необходимые территории и оборудование.

Руководитель представительства FAO в Азербайджане Малик Чакмак отметил, что фундуководство - самая прибыльная отрасль аграрного сектора Азербайджана: "Этот товар очень востребован на экспортных рынках. Улучшения в этом секторе, различные виды деятельности направлены на устойчивое увеличение количества и качества производства и экспорта орехов в стране, а также на развитие сельских местностей за счет внесения вклада в диверсификацию экономики".

В рамках Программы партнерства между FAO и Азербайджаном совместно с Министерством сельского хозяйства с 2020 года в Азербайджане реализуется проект по повышению эффективности в области фундуководства. Основное направление проекта - повышение эффективности в фундуководстве, улучшение качества производимой продукции.

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