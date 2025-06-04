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​​​​​​​ФАО: Ежегодно в мире теряется около 40% сельхозкультур из-за вредителей и болезней

​​​​​​​ФАО: Ежегодно в мире теряется около 40% сельхозкультур из-за вредителей и болезней ​​​​​​​ФАО: Ежегодно в мире теряется около 40% сельхозкультур из-за вредителей и болезней
АПК
4 июня 2025 г. 12:59
​​​​​​​ФАО: Ежегодно в мире теряется около 40% сельхозкультур из-за вредителей и болезней

Около 40% сельскохозяйственных культур в мире ежегодно теряются из-за вредителей и болезней.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист регионального офиса ФАО по Европе и Центральной Азии Мэри Кенни в видеообращении к участникам конференции по пищевой безопасности в Баку.

По ее словам, пестициды и другие меры интегрированной борьбы с вредителями играют важную роль, однако их неправильное применение может привести к опасному для здоровья человека содержанию вредных веществ в пище.

"Сегодня все объединены вокруг общей ответственности за обеспечение более безопасной пищи. Продовольственная безопасность влияет не только на здоровье потребителей, но и на здоровье всей планеты. Мы обсудим природные ресурсы, биологическое разнообразие, изменение климата, а также социальные и экономические факторы, влияющие на производство, потребление и утилизацию пищи. Это подчеркивает, насколько наше благополучие связано с окружающей средой", — отметила Кенни.

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Версия на азербайджанском языке FAO: Hər il dünyada aqrar bitkilərin 40 %-i zərərvericilər və xəstəliklər səbəbindən itirilir

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