ФАО: Доля экологических платежей в аграрных расходах стран региона низкая

ФАО: Доля экологических платежей в аграрных расходах стран региона низкая

Несмотря на расширение просветительских работ, страны региона выделяют очень малую часть своих сельскохозяйственных бюджетов на продвижение экологически устойчивых методов ведения хозяйства.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дмитрий Звягинцев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"К сожалению, данные о доле экологических платежей в аграрном бюджете во многих странах либо отсутствуют, либо непостоянны. Имеющиеся данные показывают, что эти платежи составляют всего 1-2% расходов на сельское хозяйство. Однако многие страны на национальном уровне реализуют важные программы, включающие поддержку органического сельского хозяйства, консультационные услуги в области адаптации к изменению климата и борьбы с ним, а также инвестиции в исследования в поддержку климатически устойчивого сельского хозяйства", - отметил он.

Представитель ФАО также добавил, что фермерам следует постоянно охранять пастбища, защищать водно-болотные угодья или буферные полосы и принимать ряд других необходимых мер для поддержания особенностей ландшафта и биоразнообразия.