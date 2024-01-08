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ФАО: До 70% производства фундука в Азербайджане приходится на долю небольших фермерских хозяйств

ФАО: До 70% производства фундука в Азербайджане приходится на долю небольших фермерских хозяйств В Азербайджане 60-70% производства фундука приходится на долю небольших фермерских хозяйств, для которых сады являются второстепенным источником дохода.
АПК
8 января 2024 г. 15:06
ФАО: До 70% производства фундука в Азербайджане приходится на долю небольших фермерских хозяйств

В Азербайджане 60-70% производства фундука приходится на долю небольших фермерских хозяйств, для которых сады являются второстепенным источником дохода.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане на тему "Возможности использования зеленой энергии в цепочке создания стоимости фундука в Азербайджане".

"До 2015 года рынок фундука в стране был менее развит. Мелкие предприниматели использовали устаревшую технику при выращивании фундука, что приводило к низкой урожайности. Кроме того, переработка фундука в стране не была хорошо организована. Для увеличения производства и экспорта в этой области были приняты новые государственные программы, а направление определено как потенциально доходное", - говорится в отчете.

95% производства приходится на Шекинский и Загатальский районы, где расположены плодородные земли для производства фундука, говорится в документе.

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Версия на английском языке FAO: Azerbaijan's hazelnut production dominated by smallholder farmers who contribute with 60-70% of total annual production
Версия на азербайджанском языке FAO: "Azərbaycanda fındığın 60-70 %-ni kiçik fermerlər istehsal edir"

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