О нас
Report Georgia
Аудио новости

FAO: Цены на продовольствие в мире растут четвертый месяц

FAO: Цены на продовольствие в мире растут четвертый месяц Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию.
АПК
3 декабря 2021 г. 11:37
FAO: Цены на продовольствие в мире растут четвертый месяц

Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию.

Как передает Report, об этом сообщает FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в ноябре составил 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса оказалось на 27,3% выше показателя за ноябрь 2020 года.

Наибольшее повышение в ноябре показал индекс цен на молочную продукцию, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%. Мировой импортный спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из-за стремления покупателей обеспечить спотовую поставку в ожидании снижения предложения на рынках.

Индекс цен на зерновые в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 3,1%. В годовом выражении он возрос на 23,2%.

"Экспортные цены на кукурузу немного выросли, мировые цены на рис оставались на стабильном уровне, а цены на пшеницу достигли максимального уровня с мая 2011 года. Такое повышение объясняется активным спросом при ограниченном предложении, особенно высококачественной пшенице, а также опасениями в связи с несвоевременным выпадением осадков в Австралии и неопределенностью, вызванной возможным изменением экспортных мер в России", - говорится в обзоре.

Индекс цен на сахар в ноябре оказался на 1,4% выше октябрьского показателя и почти на 40% выше уровня ноября 2020 года. Такой рост обусловлен прежде всего повышением цен на этанол, однако его сдерживали большие объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы по экспорту сахара из Таиланда.

Индекс цен на растительное масло снизился на 0,3% по сравнению с зафиксированным в октябре рекордным уровнем. Это объясняется более низкими котировками соевого и рапсового масла и сырой нефти. Мировые цены на пальмовое масло практически не изменились.

Индекс цен на мясо за месяц снизился на 0,9%, причем понижение продолжается уже четвертый месяц подряд.

"Мировые котировки свинины стали ниже из-за сокращения закупок со стороны Китая, цены на баранину резко упали в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы в целом оставались на стабильном уровне", - поясняется в обзоре.

Индекс продовольственных цен FAO – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Ранее в FAO сообщили, что зафиксировали повышение мировых цен на продукты питания до самого высокого уровня с 2011 года .

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FAO: Food prices in international markets rise for fourth consecutive year

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58
Ла Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
ВидеоЛа Лига: «Реал» обыграл «Севилью»
29 ноября 2021 г. 01:56
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в третьей партии матча за мировую шахматную корону
28 ноября 2021 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi