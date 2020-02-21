ФАО: Азербайджан может помочь другим странам в качестве донора

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В новой программе сотрудничества Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с Азербайджаном на 2021-2025 годы предусматривается оказание помощи Азербайджаном другим странам в качестве страны-донора.

Об этом сообщила Report глава представительства ФАО в Азербайджане Мелек Чакмак.

По ее словам, целью программы является обмен знаниями и умениями по обеспечению продовольственной безопасности с нуждающимися странами при поддержке Азербайджана.

В рамках новой программы ФАО по сотрудничеству с Азербайджаном предусматривается повышение урожайности, обеспечение выхода на рынки субъектов малого и среднего бизнеса, доступа к качественным продуктам питания, увеличение экспортного потенциала сельского хозяйства и пр.

Сотрудничество между Азербайджаном и ФАО развилось за последние 20 лет и привело к созданию в Баку Офиса партнерства и координации. В мае 2015 года во время визита Генерального директора ФАО в страну было подписано соглашение о создании Программы партнерства (FATP) между ФАО и Азербайджаном и установлены рамки сотрудничества на 2016-2020 годы на сумму 10 миллионов долларов США. Азербайджанское правительство ратифицировало соглашение и в декабре 2016 года были утверждены Операционные рамки для FATP.

В этом году Азербайджан выделит 7 млн долларов США для участия в качестве донора для международных организаций. В госбюджете на 2020 года будет выделено 2 млн долларов США для участия в донорской программе Европейского банка реконструкции и развития, 2 млн долларов США - Азиатского фонда развития и 3 млн долларов США - в соответствующей программе Международной ассоциации развития.