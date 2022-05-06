ФАО: Азербайджану есть чем поделиться с миром в сфере цифрового сельского хозяйства

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) направит усилия на развитие цифрового сельского хозяйства в Азербайджане

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) направит усилия на развитие цифрового сельского хозяйства в Азербайджане.

Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй (Qu Dongyu).

"Азербайджану также есть чем поделиться с другими странами, цифровое сельское хозяйство является одним из них таких сфер. Мы в свою очередь готовы содействовать вашей стране в обеспечении лучшего будущего", - заявил глава организации.

Он также отметил, что сегодня провел очень конструктивную встречу с президентом Ильхамом Алиевым.