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ФАО: Азербайджану есть чем поделиться с миром в сфере цифрового сельского хозяйства

ФАО: Азербайджану есть чем поделиться с миром в сфере цифрового сельского хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) направит усилия на развитие цифрового сельского хозяйства в Азербайджане
АПК
6 мая 2022 г. 13:06
ФАО: Азербайджану есть чем поделиться с миром в сфере цифрового сельского хозяйства

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) направит усилия на развитие цифрового сельского хозяйства в Азербайджане.

Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй (Qu Dongyu).

"Азербайджану также есть чем поделиться с другими странами, цифровое сельское хозяйство является одним из них таких сфер. Мы в свою очередь готовы содействовать вашей стране в обеспечении лучшего будущего", - заявил глава организации.

Он также отметил, что сегодня провел очень конструктивную встречу с президентом Ильхамом Алиевым.

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Версия на азербайджанском языке FAO: "Azərbaycanın rəqəmsal kənd təsərrüfatı sahəsində təcrübəsi çoxdur"
Версия на английском языке FAO: Azerbaijan has much to share with world in digital agriculture

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