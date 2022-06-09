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ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане

ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане В рамках проекта «Улучшение семенных и агрохимических лабораторий и служб сертификации при Агентстве аграрных услуг», реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в Азербайджане, предусматривается увеличение
АПК
9 июня 2022 г. 13:14
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане

В рамках проекта «Улучшение семенных и агрохимических лабораторий и служб сертификации при Агентстве аграрных услуг», реализуемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в Азербайджане, предусматривается увеличение производства семян в стране.

Как сообщает Report, об этом сказал специалист по программам офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджане Каан Башаран.

По его словам, в рамках проекта планируется улучшить качество анализа в сфере семеноводства.

«Сертификация качественных семян является важным моментом для повышения продуктивности семеноводства. С этой целью мы реализуем еще один проект по усилению производства семян картофеля в Азербайджан и рассматриваем развитие этого сектора в целом. Предусматривается сертификация, продвижение сортов, повышение потенциала семенных сортов, возрождение семеноводства на основе международных семенных сортов, поскольку вопрос полного самообеспечения страны семенами крайне важен. Целесообразно привести законодательство в соответствие с международными стандартами, создать компании, которые будут работать в этой сфере для увеличения местного производства семян», - подчеркнул Каан Башаран.

Специалист добавил, что улучшение сертификации равносильно укреплению отрасли в долгосрочной перспективе, что станет возможным за счет приведения законодательства в соответствие со стандартами: «И в данном направлении мы планируем проделать работу в рамках проекта».

Отметим, что 16 мая состоялась церемония запуска проекта «Совершенствование Семенных и агрохимических лабораторий и Служб сертификации при Агентстве аграрных услуг». Помимо этого, в рамках программы технической поддержки между ФАО и Азербайджаном в 2015-2017 годах был реализован проект по развитию семеноводства в стране.

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Версия на английском языке FAO reveals opportunities for boosting productivity in seed production in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке FAO Azərbaycanda toxumçuluqda məhsuldarlığın artırılmasının imkanlarının açıqlayıb

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