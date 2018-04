Facebook обошел Google по новостному трафику

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая компания Parse.ly заявила о том, что, по ее данным, из социальных сетей на новостные сайты переходит больше пользователей, чем из поисковика Google. Как передает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают иностранные СМИ.

По данным аналитиков, Facebook и Google теперь "не просто соперничают" — социальная сеть стала главным источником трафика для онлайн-медиа.

Сообщается, что социальные сети (из которых Facebook – крупнейшая) дают новостным сайтам и агрегаторам 43%, входящим в сеть Parse.ly (это 400 крупнейших новостных источника в мире, включая Wired, The Atlantic, Reuters, The Daily Telegraph, Mashable, The Next Web, Business Insider и др. и 6 млрд просмотров страниц в месяц), в то время как Google обеспечивает только 38%.