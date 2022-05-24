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Евросоюз на год отменил пошлины на экспортные товары из Украины

Евросоюз на год отменил пошлины на экспортные товары из Украины Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.
АПК
24 мая 2022 г. 17:08
Евросоюз на год отменил пошлины на экспортные товары из Украины

Совет Евросоюза утвердил временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров. Так, на один год приостанавливаются все импортные пошлины и квоты ЕС на экспорт из Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на пресс-службы Совета ЕС.

В Евросовете подчеркнули, что благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины.

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении.

Список в частности охватывает промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам и т.д.

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Версия на английском языке EU adopts temporary trade liberalization with Ukraine

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