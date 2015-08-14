Еврогруппа рассмотрит вопрос устойчивости госдолга Греции в октябре

Баку. 14 августа REPORT.AZ/ Еврогруппа рассмотрит вопрос устойчивости государственного долга Греции в октябре, сказал глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум по приезду на заседание совета министров финансов стран еврозоны в пятницу. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Устойчивость долга (Греции) — основной пункт обеспокоенности, в том числе, и для МВФ. Фонд будет рассматривать этот вопрос. Мы внимательно оценим ее в октябре", — сказал он.