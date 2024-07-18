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ЕС выделит 7,8 млн евро на ремонт в Молдове части "зернового коридора" с Украиной

ЕС выделит 7,8 млн евро на ремонт в Молдове части "зернового коридора" с Украиной Еврокомиссия решила выделить Молдове через фонд Connecting Europe Facility (CEF) грант на 7,8 млн евро для ремонта подъездной автодороги к КПП Джурджулешты, который является одним из ключевых автомобильных пунктов пропуска на пути с Украины к румынским по
АПК
18 июля 2024 г. 14:21
ЕС выделит 7,8 млн евро на ремонт в Молдове части зернового коридора с Украиной

Еврокомиссия решила выделить Молдове через фонд Connecting Europe Facility (CEF) грант на 7,8 млн евро для ремонта подъездной автодороги к КПП Джурджулешты, который является одним из ключевых автомобильных пунктов пропуска на пути с Украины к румынским портам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает молдавское агентство Moldpres.

В октябре 2023 года руководство Украины анонсировало создание нового "зернового коридора" через Молдову и Румынию. Транспортный коридор соединяет КПП Рени (Украина) - Джурджулешты (Молдова) - Галац (Румыния). В начале этого года Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдовы подало в CEF заявку на ремонт подъездной дороги к КПП и строительство объездной дороги села Джурджулешты с оборудованием парковки для грузовиков.

Сейчас дорога протяженностью более 3 км "находится в плачевном состоянии", она будет расширена до четырех полос и отремонтирована по европейским стандартам. Общая стоимость проекта составляет 15,57 млн евро, 50% стоимости будет покрыто Европейским союзом через CEF.

В мае 2024 года украинские власти сообщили, что пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой готов к началу взаимного таможенного и пограничного контроля. Украинская и молдавская стороны официально согласовали завершение работ и начало осуществления совместного контроля на украинской стороне.

Решение о выделении гранта Молдовы принято в Брюсселе на 33-м заседании Транспортного комитета механизма CEF, в котором принимал участие госсекретарь в области дорожной инфраструктуры Молдовы Николай Мындра.

Фонд Connecting Europe Facility - важный инструмент ЕС по поддержке трансъевропейских инфраструктурных проектов. Деньги, предоставленные ЕС, предназначены для инфраструктурных проектов, модернизации и усовершенствования Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включающей железнодорожный транспорт, внутренние водные пути, морские или речные порты и дорожную инфраструктуру.

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Версия на английском языке EU to allocate 7.8M euros to repair part of “grain corridor” with Ukraine in Moldova

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