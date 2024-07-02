ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца

Евросоюз (ЕС) из-за превышения лимитов импорта восстановил отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

Евросоюз (ЕС) из-за превышения лимитов импорта восстановил отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца.

Как передает Report, это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документе.

Пошлины введены со 2 июля и будут действовать до 31 декабря 2024 года.

ЕС ранее продлил свободный ввоз товаров из Украины и Молдовы до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. В частности, был введен механизм экстренной остановки импорта таких товаров, как яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы.

Обсуждение предложения ЕК о продлении беспошлинного ввоза товаров из Украины проходило на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт иностранной продукции.