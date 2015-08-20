ЕС призвал стороны конфликта в Йемене возобновить политический диалог

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ ЕС призвал все стороны конфликта в Йемене воздержаться от обстрела гражданской инфраструктуры и возобновить политический диалог внутри страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в коммюнике представителей главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христоса Стилианидиса в связи с бомбардировкой порта Ходейда.

"Недавние обстрелы и бомбардировка порта Ходейда создали дополнительную и непосредственную преграду для доставки еды, топлива, лекарств и других жизненно важных товаров", — отмечается в коммюнике.

ЕС "призывает все стороны конфликта воздержаться от целенаправленных нападений на гражданскую инфраструктуру" и "незамедлительно способствовать завершению конфликта", отмечается в документе. "В данный момент устойчивая гуманитарная пауза необходима для предотвращения дальнейшего усугубления гуманитарной катастрофы", — говорится в пресс-релизе.