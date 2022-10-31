Эрдоган заявил о решимости Анкары продолжить работу в рамках "зерновой сделки"

Отгрузка агропродукции из портов Украины позволила добиться относительного снижения продовольственного кризиса в мире.

Отгрузка агропродукции из портов Украины позволила добиться относительного снижения продовольственного кризиса в мире.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на VIII Всемирном тюркском медицинском конгрессе в Стамбуле.

По его словам, снизить масштабы продовольственного кризиса в мире удалось именно благодаря отгрузке 9,3 млн тонн агропродукции из портов Одесской области Украины.

С созданием "зернового коридора" были сделаны важные шаги для решения продовольственного кризиса, отметил глава государства.

"Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрены аналогичные условия, мы будем решительно прилагать усилия для службы человечеству", - сказал турецкий лидер, комментируя решение российской стороны о приостановке участия в реализации зерновой сделки.