Эльнур Алиев: В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве

В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Бакинской неделе климатических действий.

Он отметил, что в прошлом году в стране наблюдалась засуха, имевшая негативное последствие на аграрный сектор.

"Мы стремимся развивать производство засухоустойчивых сельхозкультур. В связи с изменением климата засухи наблюдаются во всем регионе. В нашей стране мы также сталкиваемся с проблемой нехватки воды. Это требует повышения уровня осведомленности населения в данной области", - отметил Э.Алиев.