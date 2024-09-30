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Эльнур Алиев: В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве

Эльнур Алиев: В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве
АПК
30 сентября 2024 г. 13:07
Эльнур Алиев: В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве

В Азербайджане изменение климата в первую очередь сказывается на сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Бакинской неделе климатических действий.

Он отметил, что в прошлом году в стране наблюдалась засуха, имевшая негативное последствие на аграрный сектор.

"Мы стремимся развивать производство засухоустойчивых сельхозкультур. В связи с изменением климата засухи наблюдаются во всем регионе. В нашей стране мы также сталкиваемся с проблемой нехватки воды. Это требует повышения уровня осведомленности населения в данной области", - отметил Э.Алиев.

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Версия на английском языке Elnur Aliyev: Agriculture is primary victim of climate change in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Azərbaycanda iqlim dəyişikliyi ən birinci kənd təsərrüfatına təsir edir"

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