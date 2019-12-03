Внедрение электронной сельскохозяйственной инфосистемы сделает аграрные услуги более доступными для фермеров

Внедрение электронной сельскохозяйственной информационной системы в Азербайджане сделает аграрные услуги более доступными для фермеров. Электронизация услуг ускорит выдачу субсидий, позволит сделать процесс более прозрачным, обеспечит адресность.

Как сообщает Report, об этом рассказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев в ходе встреч в Шабранском и Сиязанском районах.

"В 2019 году была проделана значительная работа по регистрации фермеров в системе. Сейчас фермеры должны вводить в систему данные об осеннем севе. Субсидии в 2020 году будут выдаваться на основе этой информации. Более 110 тыс. фермеров уже внесли информацию", - сказал замминистра.