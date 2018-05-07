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    Эльдар Ибрагимов: Азербайджан больше всего заработал инвалюты от экспорта помидоров

    © Report

    Баку 7 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году Азербайджан экспортировал сельскохозяйственную продукцию примерно на 700 млн долларов США".

    Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов

    По его словам, в 2017 году помидоры принесли больше всего иностранной валюты. 

    "От экспорта помидоров Азербайджан заработал 159 млн долларов. Также большая прибыль идет от экспорта фундука, хлопка, овощей и фруктов и т.д. Это большое развитие. Можно сказать, что в Азербайджане обеспечена продовольственная безопасность. Существуют проблемы только с пшеницей и зерновыми. Но уже закуплены новые виды зерновых. Так что и эта проблема будет решена".  

    Кроме того, по словам Э.Ибрагимова в Азербайджане существует механизм эффективного управления земельными ресурсами.

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