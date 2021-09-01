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Экспортоориентированность станет одним из главных критериев при страховании сельхозкультур

Экспортоориентированность станет одним из главных критериев при страховании сельхозкультур В Азербайджане при страховании сельскохозяйственных культур за основу будут взяты экспортная ориентированность растений или их роль в обеспечении продовольственной безопасности
АПК
1 сентября 2021 г. 19:44
Экспортоориентированность станет одним из главных критериев при страховании сельхозкультур

В Азербайджане при страховании сельскохозяйственных культур за основу будут взяты экспортная ориентированность растений или их роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева "О внесении изменений в “Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции”.

Речь идет о растениях, которые включены в утвержденный Аграрным советом перечень и в соответствии с законом "Об аграрном страховании" являются предметом страхования.

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