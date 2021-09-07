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Экспортная цена на российскую пшеницу достигла максимума

Экспортная цена на российскую пшеницу достигла максимума Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина в 12,5% по итогам прошлой недели укрепились на 3 доллара США, до 301 доллара США за тонну (FOB глубоководные порты).
АПК
7 сентября 2021 г. 13:04
Экспортная цена на российскую пшеницу достигла максимума

Цены на российскую пшеницу с содержанием протеина в 12,5% по итогам прошлой недели укрепились на 3 доллара США, до 301 доллара США за тонну (FOB глубоководные порты).

Как передает Report, это следует из мониторинга "СовЭкона". Это самый высокий уровень с апреля 2021 года. С июля цены выросли более чем на 50 долларов США за тонну на фоне ухудшения видов на новый урожай в России и Канаде. Дополнительный фактор - рост внутренних цен и действие слабо предсказуемой экспортной пошлины, отмечают эксперты.

"С июня виды на новый урожай пшеницы в Северном полушарии начали стремительно ухудшаться. Значительная часть российского урожая пострадала из-за засушливой и жаркой погоды. Не менее важным фактором оказалось сокращение посевных площадей под озимые, о чем стало известно только в июле", - говорится в сообщении.

Цены на российскую пшеницу поддержало и то, что с середины июля стоимость пшеницы в рублях взлетела примерно на 3 000 рублей за тонну. "Дополнительное влияние на экспортные цены оказывает и пошлина, размер которой определяется каждую неделю при том, что спрогнозировать его точно невозможно. Связанные риски экспортеры закладывают в цену", - отмечают эксперты.

Вместе с тем они считают, что дальнейший рост цен на российскую пшеницу "под вопросом". "Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне ожидаемого роста экспортной пошлины", - прогнозирует "СовЭкон".

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