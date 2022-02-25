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Экспортируемая из Азербайджана в Украину хурма отправляется в Россию

Экспортируемая из Азербайджана в Украину хурма отправляется в Россию Экспортируемая из Азербайджана в Украину хурма отправляется на российский рынок.
АПК
25 февраля 2022 г. 20:54
Экспортируемая из Азербайджана в Украину хурма отправляется в Россию

Экспортируемая из Азербайджана в Украину хурма отправляется на российский рынок.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров Азербайджанской хурмы Гадир Юсифов.

По его словам, в грузовиках на российско-украинской границе в настоящее время находится более тысячи тонн хурмы. В связи со сложившейся ситуацией машины вместо Украины вынуждены ехать в сторону России: “В то же время стоящие на нейтральной территории на российско-украинской границе украинские грузовики были конфискованы российскими солдатами вместе с продукцией. Эти грузовики были загружены азербайджанской и иранской хурмой, которая предназначалась для украинского рынка”.

Г.Юсифов отметил, что в настоящее время осуществляется продажа азербайджанской хурмы на российском рынке: “Азербайджанская хурма продается в России по выгодной цене”.

Отметим, что в январе 2022 года из Азербайджана было экспортировано 22 840 тонн хурмы на сумму 17 млн 132 тысячи долларов США.

В 2021 году Азербайджан экспортировал 174 158 тонн хурмы на сумму 125 895 тысяч долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ukraynaya ixrac etdiyi xurma Rusiyaya göndərilir

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