Экспортеры меха и кожи, сельхозпродукции и строительных материалов из Азербайджана будут платить пошлину

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Экспортеры меха и кожи из Азербайджана будут платить пошлину.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев в ходе встречи с членами Caspian European Club.

По его словам, в связи сданным вопросом Госкомитет направил предложение правительству: "Сейчас предложение рассматривается властями и, думаю, в скором времени будет принято. Если у нас будет перерабатывающий завод, сырье останется на внутреннем рынке. Сейчас некоторые предприниматели стараются вывозить пушнину на внешние рынки без уплаты пошлин".

Кроме того, ожидается внедрение особых таможенных тарифов на некоторые сельхозтовары и строительные материалы. "Себестоимость сельхозпродукции дешевая из-за выплачиваемых субсидий. Два-три министерства уже направили предложение правительству по данному вопросу", - отметил глава ГТК.

А.Алиев также подчеркнул, что за первые три месяца этого года в госбюджет поступил 1 млн. манат в связи с преступлениями в таможенной сфере. В то же время, за последний год предотвращена попытка контрабанды 1,1 тонны героина, 20 кг иных наркотических средств.