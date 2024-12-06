Экспорт зерна из Казахстана в 2024 году достигнет 12 млн тонн

Экпорт зерна из Казахстана в 2024 году достигнет 12 млн тонн.

Экпорт зерна из Казахстана в 2024 году достигнет 12 млн тонн.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

“Казахстан ежегодно экспортирует 8-9 млн тонн зерновых, из которых 6,5-7,5 млн тонн приходится на пшеницу. География экспорта охватывает более 40 стран. Традиционными рынками являются страны Центральной Азии, Афганистан, Китай, Турция, Иран, Италия, Тунис”, - говорится в информации.

По данным правительства, по состоянию на конец ноября экспорт казахстанского зерна составил 6,3 млн тонн зерна. Экспорт нового урожая составил 2,37 млн тонн, что на 52% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

“Прогнозируется, что в текущем году экспортный потенциал достигнет 12 млн тонн. Основными рынками сбыта будут страны Средней Азии, Китай, Афганистан, Италия и другие. Также прорабатывается вопрос перевозки зерна в объемах до 2 млн тонн в такие страны, как: Азербайджан, Афганистан (транзитом через Туркменистан), Иран, Ирак, страны Северной Африки и ЕС через порты Черного и Балтийского морей”, - говорится в информации.