Экспорт российских зерновых до июня следующего года составит 60 млн тонн

Экспорт российского зерна в следующем сезоне (с июля 2022 года по июнь 2023 года) несмотря на ограничения в отношении РФ, может достичь 60 млн тонн. Из них 50 млн тонн придется на пшеницу.

Экспорт российского зерна в следующем сезоне (с июля 2022 года по июнь 2023 года) несмотря на ограничения в отношении РФ, может достичь 60 млн тонн. Из них 50 млн тонн придется на пшеницу.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции.

"В принципе мы способны выйти по экспорт по сезону в свыше 60 млн тонн зерна. Такая возможность еще сохраняется", - сказал Злочевский.

При этом экспортный потенциал, по его словам, сохраняется на уровне 65 млн тонн зерновых.