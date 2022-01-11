Более 75% экспорта зерна из Ульяновской области пришлось на Азербайджан в 2021 году

В 2021 году Ульяновская область в России экспорт пшеницы и ячменя в Азербайджан составил 77% от общего эскпорта.

В 2021 году Ульяновская область России больше всего зерна экспортировала в Азербайджан - 48 023 тонн пшеницы и ячменя. Это составило почти 77% от общего экспорта области.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство «Ульяновск онлайн».

В 2021 году из Ульяновской области на экспорт было отгружено 62 322 т зерна и продуктов его переработки. Помимо Азербайджана, небольшие экспортные поставки производились в Бельгию (0,036 т ячменного солода, риса и ячменя), Беларусь (3075,4 т гороха и пшеницы), Германию (0,02 т солода и ячменя), Израиль (40 т перловой крупы), Японию (0,003 т пшеничной муки), Казахстан (3400 т пшеницы) и Латвию (7783,6 т ржи, льна для переработки и пшеницы).