Экспорт белорусского картофеля в Азербайджан останется стабильным

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В этом году Беларусь планирует увеличить экспорт картофеля. В целом страна экспортирует более 300 тыс. тонн продовольственного картофеля в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Картофель в стране убран с 72% площадей (22 тыс. га). Урожай составил 700 тыс. тонн картофеля. Уборку планируется завершить в ближайшие дни.