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    Экспорт белорусского картофеля в Азербайджан останется стабильным

    Беларусь экспортирует более 300 тыс. тонн продовольственного картофеля в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В этом году Беларусь планирует увеличить экспорт картофеля. В целом страна экспортирует более 300 тыс. тонн продовольственного картофеля в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан.

    Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

    Картофель в стране убран с 72% площадей (22 тыс. га). Урожай составил 700 тыс. тонн картофеля. Уборку планируется завершить в ближайшие дни. 

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