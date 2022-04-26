Эксперты предупредили о крупнейшем в мировой истории продовольственном кризисе

Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая.

Нарушение цепочек поставок из-за украинского кризиса приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно урожая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье в немецком издании Compact.

"В следующем году нас ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества", — приводит издание слова главы отдела в химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG Маттиаса Бернингера.

Его точку зрения разделает немецкий экономист Матин Каим, по мнению которого мировой голод может затронуть до ста миллионов человек.

Как отметил глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, нехватка продуктов питания спровоцирует масштабные миграционные потоки, на фоне которых кризис 2015 года "будет похож на летний пикник".

Следует отметить, что Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4%.