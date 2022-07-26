Эксперт: Украина начала рассматривать альтернативные маршруты экспорта зерна

"Украина уже начала рассматривать альтернативные маршруты экспорта зерна".

"Украина уже начала рассматривать альтернативные маршруты экспорта зерна".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал украинский эксперт Дмитрий Громаков.

"22 июля этого года между Украиной, ООН и Турцией, а также между Россией, ООН и Турцией было подписаны соглашения о формировании и запуске коридоров, связанных с экспортом зерна. Речь идет об экспорте зерна через украинские порты, расположенные на черноморском побережье. Однако на следующий день после подписания соглашения Россия, вопреки достигнутым договоренностям, нанесла ракетные удары по морскому порту Одессы. Поэтому Украина уже начала рассматривать альтернативные маршруты. Это включает в себя сухопутные маршруты, проходящие, в первую очередь, через Молдову, Венгрию, Польшу и дальше в сторону западных стран", - сказал Громаков.

Эксперт полагает, что на Россию усилится санкционное давление из-за ее шага, она не будет восприниматься как надежный партнер в вопросе достигнутых договоренностей:

"Конечно, соглашение об экспорте зерна между сторонами все еще действует. Украинские официальные лица не делали никаких заявлений о приостановке действия этого соглашения. Так что, на мой взгляд, будет дан старт постепенной отгрузке зерна из блокированных морских портов Украины".

Украинский эксперт подчеркнул, что в настоящее время Россия пытается усилить свое влияние: "В качестве примера можно привести намерение ВМС России напрямую проверять корабли и контролировать эти коридоры".