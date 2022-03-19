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Эксперт: В первую очередь необходимо обеспечить стабильность продовольственного снабжения

Эксперт: В первую очередь необходимо обеспечить стабильность продовольственного снабжения "Сегодня основной целью правительства должно быть обеспечение снабжения необходимыми продуктами питания и стабильности цен путем защиты внутреннего рынка от внешних воздействий".
АПК
19 марта 2022 г. 13:00
Эксперт: В первую очередь необходимо обеспечить стабильность продовольственного снабжения

"Сегодня основной целью правительства должно быть обеспечение снабжения необходимыми продуктами питания и стабильности цен путем защиты внутреннего рынка от внешних воздействий".

Об этом Report заявил экономист-эксперт Амал Гасанли.

"Часть необходимых продуктов питания Азербайджан закупает из-за рубежа, поэтому неизбежно определенное влияние на нас процессов, происходящих на мировом рынке. Цены на продукты питания растут глобально. Это обусловлено рядом причин, в том числе аномальными погодными условиями, снижением экономической активности из-за коронавируса, нарушением цепочки поставок, резким ростом цен на энергоносители и, наконец, российско-украинским конфликтом. То есть в сложившейся ситуации приоритетом остается минимизация возможных внешних угроз для внутреннего рынка. До сих пор стратегия правительства в этом направлении была максимально эффективной с точки зрения времени и по своей сути. Вчерашнее решение Кабинета министров не является исключением в этом смысле", - отметил он.

Эксперт считает, что подобные превентивные шаги правительства сыграют большую роль в минимизации возможных проблем при обеспечении необходимыми продуктами питания:

"Вчерашнее постановление Кабинета министров "О мерах по регулированию экспорта ряда основных продовольственных товаров и товаров, используемых при их производстве, входящих в состав минимальной потребительской корзины" - очень правильный и важный шаг с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности страны. Сегодня главным приоритетом должна стать защита внутреннего рынка и, следовательно, благосостояния населения от негативного воздействия внешних факторов. И нынешние шаги правительства направлены на достижение этой цели. Это следует рассматривать не как запрет на экспорт, а как оперативное вмешательство в процессы и формирование надежных механизмов регулирования. Сегодня стремительное развитие ненефтяного сектора, комфортные цены на нефть для нашей страны, растущие стратегические валютные резервы Азербайджана, эффективное планирование бюджета позволяют оперативно и эффективно реагировать на любые внешние вызовы. В этом смысле возможности Азербайджана по оперативному восстановлению сбоев в цепочке поставок за счет альтернативных каналов, восполнению возможных пробелов посредством мобилизации внутренних ресурсов широки как никогда прежде".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Bu gün ilk növbədə ərzaq tədarükünün sabitliyi təmin edilməlidir”

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