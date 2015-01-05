 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эксперт: Продуктивность семян местных фруктов и овощей в Азербайджане очень низкая

    Менеджер проекта организации Oxfam в Азербайджане Рамиля Асланова: В развитии овощного семеноводства возник большой вакуум

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Продуктивность семян местных фруктов и овощей, созданных Научно-исследовательским институтом овощеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана, находится на очень низком уровне. Как сообщает Report, об этом заявила менеджер проекта по развитию сельской местности представительства британской неправительственной организации "Oxfam" в Азербайджане Рамиля Асланова.

    "В результате исследований выяснилось, что овощи в Азербайджане очень дорогие. Причиной этого является высокая стоимость средств производства. 80% овощных семян в Азербайджане экспортируется и в развитии овощного семеноводства возник большой вакуум", - заявила Р.Асланова.

    Она отметила, что в рамках проекта по развитию сельской местности с целью развития местного овощного семеноводства в качестве пилотного проекта приблизительно 650 фермерам была дана информация по посевным аппаратам и новым семенам.

    Р.Асланова также добавила, что за летние месяцы прошлого года привезенные из Турции в Азербайджан семена пяти новых видов клубники были посеяны на посевных площадях: "Мы думаем, что результаты будут удачными".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi