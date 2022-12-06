Эксперт: Необходимо усовершенствовать садоводческое законодательство в Азербайджане

Усовершенствование законодательства в сфере садоводства в Азербайджане может стать препятствующим фактором на пути недобросовестного импорта.

Усовершенствование законодательства в сфере садоводства в Азербайджане может стать препятствующим фактором на пути недобросовестного импорта.

Как передает Report, об этом в онлайн - выступлении на конференции по итогам проекта "Поддержка создания бизнес - информационной системы в сельской местности" заявил независимый консультант Яцек Весерский.

По его словам, в Азербайджане в расширении цепочки создания ценности немаловажную роль играет садоводство.

"80 процентов экспортной сельскохозяйственной продукции приходится на долю садоводства. Увеличение цепочки ценностей в этой сфере внутри страны станет стимулом для развития сельскохозяйственного сектора", - сказал он.

Эксперт отметил, что выделяемые правительством субсидии способствуют развитию аграрной сферы. С другой стороны, субсидии помогут заполнить вакуум, имеющийся в этом секторе, считает Я. Весерский.

Он отметил, что в аграрной сфере существуют глобальные вызовы, что отражается и на местной экономике, подчеркнув, что нужно оказывать содействие фермерам для достижения высокой урожайности.

В январе-октябре 2022 года Аграрным агентством кредитования и развития (АКИА) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана более 3,5 тыс. человек получили льготные кредиты в размере 56,2 миллиона манатов.