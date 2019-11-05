​Эксперт: Карбамид важное для сельского хозяйства удобрение

Карбамид - это удобрение с самым высоким содержанием азота среди азотсодержащих удобрений, используемых в сельском хозяйстве. Это удобрение очень важно в сфере сельского хозяйства.

Об этом Report сообщил завотделом Центра аграрной науки и инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фаиг Худаев.

"Подпитка растений необходима для нормального развития, роста и повышения урожайности растений. В основном с этой целью используются азотные, фосфорные и калийные удобрения. Азотсодержащие удобрения являются нитратными. Чаще всего фермеры используют аммиачную селитру (нитрат аммония)", - сказал завотделом.

Завотделом Центра аграрной науки и инноваций Министерства сельского хозяйства Фаиг Худаев "Карбамид незаменим при производстве лекарственных препаратов, в машиностроении, при нейтрализации вредных выбросов в атмосферу".

По его словам, что карбамид имеет преимущества перед селитрой, в том числе по содержанию азота – примерно 46%, а по некоторым данным - 46,2%: "Кроме того, карбамид используется не только для удобрения сельхозрастений, но и в промышленности. Карбамид незаменим при производстве лекарственных препаратов, в машиностроении, при нейтрализации вредных выбросов в атмосферу. Я думаю, что существует необходимость в просвещении наших фермеров. Некоторые из них используют карбамид и даже обращаются к нам за консультацией. Мы объяснили им преимущества данного удобрения. Но фермеры на протяжении многих лет привыкли использовать сульфат аммония".

Ф.Худаев отметил, что фермеры могут обращаться в соответствующие центры за консультацией специалистов по вопросу удобрений.

Напомним, что с текущего года Азербайджан приступил к производству карбамида на Карбамидном заводе SOCAR в Сумгайытском химико-промышленном парке. Завод годовой мощностью 650-660 тыс. тонн введен в эксплуатацию 16 января этого года. Завод построен в рамках утвержденных президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами (2008-2015 гг.)" и "Государственной программы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике (2015-2020 гг.)".