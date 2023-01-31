Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций

"В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию".
Об этом турецкому бюро Report заявил специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Фазиль Дюшунджели.
Эксперт отметил, что большая часть земель в Карабахе, находившихся в армянской оккупации на протяжении почти 30 лет, не использовалась в сельскохозяйственных целях, что может сделать их пригодными для производства экологически чистой продукции:
"Для уточнения этой возможности на этих территориях необходимо провести анализ земли, воды и других факторов. Если эти земли не использовались в течение 30 лет, то там шел процесс самовосстановления. По этой причине, в Карабахе удастся производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций в агроэкологические процессы. Там можно реализовывать устойчивые, продолжительные сельскохозяйственные проекты без применения пестицидов и химических средств".