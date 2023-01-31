Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций

"В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию".

"В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию".

Об этом турецкому бюро Report заявил специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Фазиль Дюшунджели.

Эксперт отметил, что большая часть земель в Карабахе, находившихся в армянской оккупации на протяжении почти 30 лет, не использовалась в сельскохозяйственных целях, что может сделать их пригодными для производства экологически чистой продукции:

"Для уточнения этой возможности на этих территориях необходимо провести анализ земли, воды и других факторов. Если эти земли не использовались в течение 30 лет, то там шел процесс самовосстановления. По этой причине, в Карабахе удастся производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций в агроэкологические процессы. Там можно реализовывать устойчивые, продолжительные сельскохозяйственные проекты без применения пестицидов и химических средств".