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Эксперт: Азербайджан получит минимум около 200 тыс. тонн урожая с освобожденных территорий

Эксперт: Азербайджан получит минимум около 200 тыс. тонн урожая с освобожденных территорий "Освобождение оккупированных земель, продолжающаяся строительная работа в Карабахе создают новые возможности для компаний, специализирующихся на сельском хозяйстве. Компании, которые специализируются как в аграрной, так и в животноводческой сфере, уже раб
АПК
13 января 2022 г. 17:58
Эксперт: Азербайджан получит минимум около 200 тыс. тонн урожая с освобожденных территорий

"Освобождение оккупированных земель, продолжающаяся строительная работа в Карабахе создают новые возможности для компаний, специализирующихся на сельском хозяйстве. Компании, которые специализируются как в аграрной, так и в животноводческой сфере, уже работают над новыми планами, проводят расчеты.

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде.

"На основании данных земельного баланса прогнозируется, что после восстановления сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях, под пашню будет использовано более 200 тысяч гектаров земли. Из них около 9 тысяч гектаров - приусадебные земли", - отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам затронул вопрос пригодности освобожденных от оккупации земель для сельского хозяйства. По мнению Ф.Фикретзаде, освобожденные земли внесут значительный вклад в наше сельское хозяйство: “Нет сомнений, что мы получим как минимум около 200 тысяч тонн урожая с этих территорий. Эти зерновые продукты также важны для обеспечения животных кормами. Территории имеют большое значение и с точки зрения развития животноводства. Благодаря этому значительно повысятся наши показатели по обеспечению страны мясом и молоком. Как отметил президент страны, в настоящее время мы можем обеспечить себя молоком на 82-85%, говядиной на 90%. Благодаря этим территориям показатель достигнет 100 %".

В своем выступлении президент также затронул вопрос аренды плодородных земель, приемлемых для зерноводства в других странах, выращивания на них урожая и его ввоза в Азербайджан. Ф.Фикретзаде считает, что сельскохозяйственные ресурсы в нашей стране ниже мировых стандартов:
"Поэтому этот призыв главы государства должен быть высоко оценен. У нас есть компании, холдинги, специализирующиеся на сельском хозяйстве. Они имеют потенциал для применения современных технологий к посевам на десятках тысяч гектаров. Им также оказывается поддержка со стороны государства. Мы хотим, чтобы деятельность этих компаний поддерживалась и в других странах. То есть, даже если мы арендуем землю за рубежом, пусть это будет продукция, принадлежащая нашим местным предпринимателям. Это считается нормальной практикой. Верю, что в ближайшее время мы получим информацию о компаниях, которые отозвались на этот призыв”.

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