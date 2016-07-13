Экс глава исполнительной власти назначен на новую должность

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Бывший глава исполнительной власти Гёйчайского района Мубариз Агаев назначен на новую должность.

Как сообщает Report, он назначен на должность заместителя заведующего отделом технической политики министерства сельского хозяйства.

Отметим, что М.Агаев в 2006-2007 гг. занимал должность главы исполнительной власти Гёйчайского района, в 2007-2012 гг. - должность главы исполнительной власти города Мингячевир, в 2012-2015 гг. - должность главы исполнительной власти Губинского района, а в 2015-2016 гг. - должность главы исполнительной власти Гёйчайского района.

В 2013 году был награжден орденом "Шохрат".